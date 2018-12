Carrefour organiseert pop-up keuken voor mensen in nood Wannes Vansina

21 december 2018

17u08 0

Carrefour organiseert vandaag en morgen pop-up keuken ‘De Solidaire Keuken’ op de Veemarkt in Mechelen. Vrijwilligers bereidden er onder leiding van onder meer chef-kok Sandra Bekkari maaltijden voor mensen in nood.

Met de Solidaire Keuken wil de winkelketen samen met de vrijwilligers haar steentje bijdragen om iedereen beter te laten eten tijdens de feestperiode. “Het doel is met Carrefour-producten 2.000 maaltijden te laten bereiden door passanten, klanten, personeel en bekende gezichten en deze te doneren aan de Voedselbanken die het op hun beurt verdelen aan de kansarmen”, zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve. Vorige week werden er 1.000 feestmaaltijden bereid in Brussel, vandaag en morgen is dat het geval in Mechelen. Op het menu: parelhoen, gebronzeerde witloof en appels met veenbessen. Na de bereiding werden de feestmaaltijden per portie verpakt, gekoeld en ingevroren zodat ze volgende week gemakkelijk kunnen worden bedeeld via de voedselbanken. “Aan de voedselbanken geven we het ganse jaar onverkochte producten. Zo schonken we in 2017 meer dan drie miljoen maaltijden aan het goede doel, maar daar zitten natuurlijk geen feestmaaltijden tussen. Vandaar deze actie. Kerst draait rond geven”, zegt Van Outryve.

De actie werd ondersteund door Sandra Bekkari, auteur van talrijke kookboeken en onder meer gekend door het VTM-programma ‘Open Keuken’. Zij is ook ambassadrice van de Voedselbanken. “Ik wilde niet alleen het gezicht zijn, ik wil ook actief deelnemen”, vertelt ze. “Dit is een superinitiatief. Heel fijn om het jaar zo af te sluiten. Het is ook een mooi gerecht dat we maken. Eenvoudig maar toch heel feestelijk. Je merkt ook dat iedereen dit supergraag doet.” Een van die vrijwilligers is Veerle De Vos. “Ik woon vlakbij, ben klant van Carrefour en ben op eeuwigdurende vakantie – met pensioen. Bovendien is dit voor mensen in kansarmoede, een doelgroep waarmee ik als schooldirectrice ook te maken kreeg. Hier moest ik aan meewerken.” Ze genoot van haar shift. “Ik heb championroomsaus leren maken en goede tips gekregen. De sfeer is ook heel leuk. Zalig om dit te mogen doen.” Ook morgen zaterdag wordt er nog gekookt van 9 tot 22 uur.