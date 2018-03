Carrefour opent winkel in Keizerstraat 27 maart 2018

Carrefour opent een nieuwe Express-winkel in Mechelen in de Keizerstraat, als alles volgens plan verloopt nog voor de zomer. "Een Express-winkel is een lokale buurtwinkel die zijn aanbod perfect afstemt op de verwachtingen van de klanten. De winkel stelt een gebruiksklare maaltijdoplossing voor elk moment van de dag voor: bereide maaltijden, snacks, fruit... Maar ook vlees, gevogelte, vis en verse groenten (ook bio) voor het avondeten", zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. De winkel zal in de week, 's avonds en op zondag geopend zijn. De winkel komt bovenop de Carrefour Express die nu al gevestigd is in de Bruul.





(WVK)