Carnavalsgilde viert jubileum met kindercarnaval 05 februari 2018

De Loods in Mechelen was afgelopen weekend het decor voor het jaarlijkse kindercarnaval van Gilde De Knullen. 170 verklede kinderen - iets minder dan vorig jaar - amuseerden zich tijdens het gratis feest met spel, muziek en animatie. Voor De Knullen was het een bijzonder moment, want de vereniging viert een jubileumjaar. De gilde bestaat namelijk vier keer elf (het narrengetal) jaar. "We proberen de traditie van carnaval levend te houden, wat niet makkelijk is, want voor de leden die verdwijnen, komen er geen nieuwe bij. Vroeger hadden we ook een prins- en prinsesverkiezing, maar tegenwoordig focussen we op de jeugd", zegt Jean Aerts. Op het einde van het feest werden de Jeugdprins en Jeugdprinses 2018 aangesteld: Arne De Swert (10) en Kiara Aerts (9). Ook vieren de keizerinnen Elza (twee keer elf jaar keizerin) en Anja (een keer elf jaar keizerin) ook een jubileum. "Samen met de nieuwe Jeugdprinses vormen zij in de Mechelse carnavalsmiddens een uniek driegeslacht. Een feit dat niet onopgemerkt voorbij mag gaan", besluit Aerts. (WVK)