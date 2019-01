Carl opent eerste Bakery Café Wannes Vansina

04 januari 2019

17u35 7 Mechelen Bakkerij Carl heeft vandaag een negende vestiging geopend en niet zomaar een. In een voormalig fitnesscentrum op de Liersesteenweg in Sint-Katelijne-Waver kwam niet alleen een winkel, maar ook een brasserie.

Aanleiding voor het nieuwe concept is het pand van het vroegere Aerofit Center. Het is ideaal gelegen voor een winkel volgens het gekende Carl-concept met naast brood en patisserie ook een charcuterie- en traiteurgedeelte, maar te groot. Vandaar dat Carl besliste om er – na verbouwingen - ook een eerste ‘Carl Bakery Café’ te openen, met ongeveer 75 zitplaatsen. “Je kan hier een ontbijt nemen, maar ook bijvoorbeeld soep, lasagne, pasta of vol au vent komen eten”, vertelt Etienne Burms, verantwoordelijke voor alle winkels van Carl. “Bijkomend voordeel is dat we achteraan een heel groot terras hebben zodat je in de zomer buiten kan zitten en uitkijken op het groen. Dit is ons eerste Café, we zullen zien wat het geeft.” De winkel is geopend van 6.30 tot 18 uur, de brasserie langer al naargelang de drukte. De nieuwe Carl bleek meteen een schot in de roos. Op de eerste dag stonden de klanten al tot buiten aan te schuiven. “De locatie, vlakbij het nieuwe AZ Sint-Maarten, blijkt ideaal, net als de grote parking.” Shopmanager is Sigrid Lambrechts. Zij baatte eerder de vestiging in Battel uit en droomde van horeca. Sluitingsdag is maandag.