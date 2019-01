Caputsteenstraat deels afgesloten voor dringende herstelling aan hoogspanningskabel Wannes Vansina

24 januari 2019

Eandis voert volgende week van dinsdag tot en met donderdag een dringende herstelling uit aan een hoogspanningsleiding op de Liersesteenweg, ter hoogte van de Caputsteenstraat. Dit werk is belangrijk want de kabel zorgt voor stroom in een groot deel van de stad en de naburige gemeenten. De Caputsteenstraat zal ten gevolge van de werf worden afgesloten tussen de kleine parking van Telenet en de Liersesteenweg. Dat betekent dat verkeer in de Caputsteenstraat niet rechtstreeks naar de Liersesteenweg kan. Verkeer op de Liersesteenweg komende van de R6 kan de Caputsteenstraat niet inrijden en moet dus om via de Kerkhoflei. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.