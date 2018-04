Cannabisplantage ontdekt in loods 21 april 2018

Speurders hebben in Mechelen-Noord een cannabisplantage ontdekt. De politie trof de kweekinstallatie voor de drugsplanten aan in een loods in de Galgestraat. "De huiszoeking vond plaats op bevel van de onderzoeksrechter", zegt parketwoordvoerder Nele Poelmans. Speciale eenheden boden bij de inval steun. De plantage was vrij professioneel uitgerust. "Er waren nog 400 planten aanwezig, maar er waren tekenen dat er al geoogst werd. De bewoner van het huis waaraan de loods verbonden was werd opgepakt. De 40-jarige man verscheen voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden", aldus het parket. Hij is niet gekend voor gelijkaardige feiten. (WVK)