Campus Pitzemburg installeert AED-toestel 04 mei 2018

02u56 0

Campus Pitzemburg van het Busmeyden Atheneum in Mechelen heeft een automatische externe defibrillator (AED) laten plaatsen, een toestel dat gebruikt wordt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Het werd buiten aan de school in de Bruul geplaatst in samenwerking met de vzw Heartsaver. "Op deze manier willen wij als UNESCO-school ons steentje bijdragen aan een hartveilige school en buurt", zegt directeur Jeroen Van der Auwera. "We hebben ervoor gekozen om het toestel te plaatsen in de Bruul, aan de ingang van de Kruidtuin." (WVK)