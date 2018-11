Cambio zet e-wagen nabij station Wannes Vansina

20 november 2018

Autodeelbedrijf Cambio breidt in Mechelen uit met een tweede elektrische wagen. De eerste werd exact een jaar geleden in gebruik genomen. “De elektrische wagens zorgen ervoor dat de Mechelaars hiermee kunnen kennismaken, waardoor clichés de wereld uit geholpen worden en elektrisch rijden voor meer mensen een reële optie wordt”, zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen). De wagen komt in de Van Kerckhovenstraat te staan, een zijstraat van de Leopoldstraat. De locatie werd gekozen na een bevraging bij de gebruikers van Cambio. Autodelen kent een sterke groei in de Dijlestad. Op een jaar tijd ging het aanbod van 30 wagens op 18 standplaatsen naar 41 wagens op 22 locaties. “Het aanbod van Cambio is een grote meerwaarde voor onze stad. Het stijgend aantal autodelers en autodeelwagens zorgt rechtstreeks voor het verduurzamen van onze stedelijke mobiliteit”, besluit de schepen.