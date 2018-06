Cambio neemt rolstoeltoegankelijke deelwagen in gebruik 21 juni 2018

Cambio heeft gisteren een rolstoeltoegankelijke deelwagen in gebruik genomen. Dankzij het voertuig kunnen ook rolstoelgebruikers aan autodelen doen. Voor hen is de wagen dankzij de bodemverlaging optimaal toegankelijk. In de wagen (model Citroën Berlingo) passen zowel gewone rolstoelen als scootmobiels. De wagen krijgt een plaats in de Lijsterstraat. De chauffeur van de rolstoelgebruiker kan hem daar ophalen met de Cambiokaart van de rolstoelgebruiker. De promotie gebeurt in samenwerking met Pegode, dat ondersteuning biedt aan personen met een beperking en Zorgbedrijf Rivierenland. "Betaalbare en toegankelijke mobiliteit maken het mogelijk om de regie van het eigen leven in handen te blijven houden", zegt Walter Docx van Pegode. De rolstoeltoegankelijke auto is voor alle Cambio-gebruikers toegankelijk, niet enkel voor rolstoelgebruikers. Het gebruik en de reservatie van de wagen verloopt dan ook precies zoals dat met elke andere Cambio-wagen het geval is. (WVK)