Caféganger wordt slachtoffer van gelddiefstal Els Dalemans

15 december 2018

17u20 0

Een 30-jarige vrouw is, tijdens een cafébezoek op het Douaneplein in Mechelen, het slachtoffer geworden van een diefstal. De vrouw liet haar handtas even onbeheerd achter, dat bleek de ideale gelegenheid voor een dief om er een som geld uit te stelen.