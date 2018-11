Cafébezoekers bestolen TVDZM

19 november 2018

Zowel in de Onze-Lieve-Vrouwestraat las in de Minderbroedersgang zijn cafébezoekers bestolen. Het ging respectievelijk om een vrouw (20) en een 28-jarige man. De dieven gingen ervandoor met de jassen van de slachtoffers. De lokale politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.