Café 't Sas plaatst camera's na steekpartij 22 mei 2018

02u32 0

Volkscafé 't Sas in de Hanswijkstraat heropent de deuren nadat een vaste klant een andere neerstak. Een week lang hielden de uitbaters de kroeg gesloten om het gebeuren te verwerken. "We hopen dat dit de zwartste bladzijde was tijdens onze uitbating van de zaak. Om de veiligheid te verbeteren, gaan we camera's plaatsen", kondigen San en Tim aan. De uitbaters putten moed uit de steun van de klanten en bedanken 'die mensen die toch nog in ons geloven'. "Hopelijk verandert er niks en blijft het gewoon gezellig en plezant." De vechtpartij dateert van zondagochtend 13 mei. De twee raakten slaags in de toiletten. De dader wordt vervolgd voor doodslag, het slachtoffer is herstellende. (WVK)