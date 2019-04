Café ‘Stardust’ op Botermarkt viert 25ste verjaardag: “Ik leef voor mijn café” Tim Van der Zeypen

12 april 2019

18u00 0 Mechelen Johan Torfs (54), cafébaas op de Botermarkt in het centrum van Mechelen, mag zaterdag 25 kaarsjes uitblazen. Zijn café, Stardust, viert zijn zilveren jubileum. “Sinds de opening heb ik elke dag achter mijn toog gestaan. En ik doe het nog altijd even graag”, klinkt het.

In april 1994, dit jaar exact 25 jaar geleden, opende Johan zijn café in het centrum van Mechelen. “Tot dan was ik hier stamgast. De eigenaar destijds zei al lachend dat hij zijn café wou overlaten. En ik aarzelde geen seconde”, herinnert Johan zich. Op dat moment had Johan nog geen enkele ervaring in de horeca. “Al zat het wel wat in mijn bloed”, gaat Johan verder. “Mijn ouders, zus en mijn twee tantes hielden een café in Sint-Katelijne-Waver. Ik ben dus wel wat opgegroeid in het café (lacht).”

Johan had op dat moment wel al een carrière achter de rug als para in het Belgische leger en als arbeider in aluminiumbedrijf Sidal in Duffel. “Met al mijn kameraden hebben we het café hier bijna letterlijk gestript. De vloer ging eruit en we hebben zowel de elektriciteit als de toog vernieuwd”, klonkt het nog bij Johan. “Dat alles op nog veertien dagen tijd. We hadden er heel wat ‘goesting’ in.”

‘Goesting’

Ook na 25 jaar is die ‘goesting’ nog steeds niet verdwenen. “Ik leef voor mijn café”, vertelt Johan, die elke dag te vinden is in zijn café. Johan baat het café samen met zijn vriendin uit. Toch staat hij elke dag opnieuw achter de toog. “Zelfs als ik ziek ben”, klinkt het. “Dan kom ik in mijn pyjama tot hier om te kijken of alles in orde is.” Ook het poetsen in zijn café doet Johan zelf. “Elke dag opnieuw sta ik ‘s ochtends omstreeks 5.30 uur op om te komen kuisen en het café te openen om 7.00 uur”, aldus Johan.

“Heel weekend open”

Oorspronkelijk was het nooit Johans bedoeling om het café 25 jaar open te houden. “Ik had een loopbaanonderbreking genomen van vijf jaar maar ik deed het te graag. Toen ze me de vraag stelden of ik terug kwam werken, heb ik beslist om dit verder te blijven doen. Ook al is het soms bijzonder zwaar”, zegt Johan, die zich de grote opening in 1994 nog steeds levendig voor de geest kan halen: “We hebben vrijdag geopend en pas zondag gesloten. Dat weekend zijn we 24 op 24 uur open geweest. Het was zwaar maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ik heb nog geen seconde spijt.”

Johan zag over de jaren heen heel wat stamgasten komen en gaan maar zag ook de Botermarkt tot twee keer toe veranderen. “Vroeger mocht men hier nog voor de deur parkeren met de auto. Dan is er een grote fontein gekomen in het midden van het plein. De laatste keer had ik het meeste schrik maar toch bleven de klanten komen. En ze blijven komen. Sinds de komst van de Vlietjes, zie ik toch meer volk langs komen. Het is dus alleen maar beter geworden door de jaren heen”, zegt Johan.

Geheim?

Een geheim voor het uitbaten van zijn café heeft Johan niet. “Misschien komen ze wel naar hier voor mij”, lacht Johan. “Al denk ik zelf dat het vooral de ambiance, de sfeer en het gelach in het café is dat de mensen naar hier trekt. We organiseren geregeld allerlei activiteiten. Van wedstrijden ‘topbiljart’ tot etentjes met de spaarders van het spaarkastje. Het moet hier altijd feest zijn.”

Ook morgen (zaterdag, red.) zal het grote feest zijn op de Botermarkt. Speciaal voor het 25-jarige bestaan van zijn café zijn er hapjes, drankjes én veel muziek. Johan denkt voorlopig nog niet aan stoppen. Daarvoor doet de Mechelse cafébaas zijn job nog te graag. “Maar of er nog 25 jaar bij komen, zal de toekomst uitwijzen”, besluit Johan.