BV’s laten zich verwennen door COLOMAplus Wannes Vansina

14 november 2018

Leerlingen van het zesde jaar schoonheidsverzorging en haarzorg van het Mechelse COLOMAplus tonen zich van hun vrijgevigste kant. Op vrijdag 23 november zullen ze in het kader van De Warmste Week van Music For Life tussen 17 en 21 uur haren en huid van bezoekers onder handen nemen ten voordele van het Kinderkankerfonds. “Het is de eerste keer dat we dit doen. De leerlingen schoonheidsverzorging zijn zelf met het idee gekomen, de kappers zijn gevolgd”, zegt leerkracht Nathalie Leni. Zegden hun komst reeds toe: Axelle Aerts (Axeela), een kandidate van Miss België en Danira Boukhriss Terkessidis (op een later tijdstip). De schoonheidsbehandelingen zijn reeds volzet, inschrijven voor een kappersbeurt kan wel nog via kapsalon@colomaplus.be. Het goede doel leeft op COLOMAplus. Zesdejaars van de economische richtingen verkopen op school chocomelk en frietjes in het kader van Music for Life. Vijfdejaars zetten zich dan weer in voor Rode Neuzen Dag. “Allemaal acties die spontaan zijn ontstaan. Volgende keer moeten we misschien beter allemaal samen iets doen”, besluit Leni.