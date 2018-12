Buurtwerking groot Begijnhof bouwt levende kerststal op Tim Van der Zeypen

17u45 0 Mechelen Enkele medewerkers van buurtwerking groot Begijnhof in Mechelen hebben zaterdag hun kerststal op het binnenplein van brouwerij Het Anker opgebouwd. Volgende zaterdag en zondag volgen de voorstellingen. De werking zamelt ook geld in. Dit jaar ten voordelen van VZW ‘Moeders voor Moeders’.

Net zoals de afgelopen vijf jaar staat de levende kerststal ook dit jaar in teken van de eerste wereldoorlog. “Met een speciale feesteditie voor de viering van het einde van de oorlog”, klinkt het bij de organisatie. De traditie van de levende kerststal met voorstellingen dateert al vanuit de jaren zeventig. Vijf jaar geleden verhuisde de kerststal naar het binnenplein van brouwerij Het Anker. “Van het maken van de kostuums tot het figureren. We doen alles met de buurtwerking”, vertelt Robin Moeyersons van de buurtwerking. Dit jaar zal er naast de optredens in de kerststal ook een muziekoptreden zijn. Een lokale Bariton komt de verhalen van een Mechelse soldaat aan het front tijdens de eerste wereldoorlog voorlezen. “Hij zal worden bijgestaan door muzikanten op de hobo, fagot en viool”, klinkt het nog.

Goed doel

De buurtwerking gaat gelijkertijd met de optredens ook geld inzamelen voor het goede doel. Dit jaar zal het zich inzetten voor ‘Moeders voor Moeders’. Een VZW die gezinnen met jonge kinderen, die het financieel moeilijk hebben, helpt. “We gaan een ‘dame Jeanne’, proberen te vullen met rosse centjes”, aldus Robin nog. Wie de optreden wil bijwonen kan volgende week zaterdag én zondag terecht op de binnenkoer van brouwerij Het Anker. Dit respectievelijk tussen 18.00 en 21.00 uur en 16.00 en 19.00 uur