Buurtkinderen bouwen zélf speelelementen 26 juli 2018

02u34 0 Mechelen Toekomstige bewoners van een co-housingproject in Mechelen hebben woensdag speelelementen gebouwd die model staan voor Vlaanderen.

Kind & Samenleving (K&S) is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum dat de positie van kinderen en jongeren in de samenleving wil versterken. Een nieuw project wil het samen spelen van buurtkinderen bevorderen door middel van de aanleg van kindvriendelijke voortuinen. Zo worden in Wilsele vijf klassieke voortuinen met hulp van de kinderen omgevormd tot speelse plekken, in Mechelen werd woensdag de tuin aangepakt van het Gummarushof in de Kerkhoflei. Beide locaties werden gekozen na een wedstrijd. "In Mechelen experimenteren we met een avontuurlijke aanleg van de collectieve tuin. We werken hier aan onder meer een hut van paletten, een deathride en een glijbaan. De ideeën en de uitvoering komen van de kinderen zelf, die we hebben begeleid", zegt Sabine Miedema van K&S. In het Gummarushof, een voormalig schoolcomplex met kerk, zullen op termijn 23 gezinnen wonen. Enkele doen dat nu al in de voormalige pastoriewoning, de rest volgt na de verbouwingen die in januari van start gaan. Het Gummarushof zoekt nog één jong gezin voor de invulling van een laatste unit. Info: https://samenwonenmechelen.wordpress.com/.





(WVK)