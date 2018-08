Buurtcomité waant zich even in zuiden Frankrijk 02 augustus 2018

02u50 0

Alsof we ons met deze temperaturen nog niet genoeg in het zuiden waanden, deed Buurtcomité Heffen Dorp er nog een schepje bovenop met een petanquetornooi geschoeid op Zuid-Franse leest. Op het Kiekeboeke knalden de 'boules' dat het een lieve lust was, terwijl barman René de spelers trakteerde op pastis. Sommige deelnemers waren zelfs ingegaan op de oproep van de organisator om zich te verkleden als Franse petanquespelers.





"Bedoeling van ons comité is de Heffenaars dichter bij elkaar te brengen en dat is ons dit jaar al goed gelukt. Dit tornooi was bijvoorbeeld helemaal volzet", lacht Didier Bonte. Het was de derde keer dat het buurtcomité het zuiderse evenement organiseerde.





(WVK)