Buurtcomité Heihoek stelt 'Pluktuin' voor 12 mei 2018

De Pluktuin, zo heet het nieuwe stukje groen in de De Langhestraat in Mechelen. De grond, aangrenzend aan het lokaal dienstencentrum Den Deigem, werd vorig jaar aangekocht door het Sociaal Huis als projectgrond. Maar in samenspraak met buurtcomité Heihoek besloot het Sociaal Huis het perceel tijdelijk als samentuin in te richten.





25.000 euro

"Het zijn de wijkbewoners zelf die al enkele maanden deze grond netjes houden, zwerfvuil opruimen, er struiken hebben geplant en bloemenzaadjes gezaaid", zegt schepen Koen Anciaux (Open Vld). "We besloten daarop het stukje grond extra groen te maken, met een budget van 25.000 euro. De Heihoek is één van de dichts bewoonde buurten van Mechelen, dit groene plekje komt dus zeker van pas. Ook het dienstencentrum kan mee genieten van de tuin. De buurt staat in voor de onderhoud, de stad neemt drie keer per jaar het snoeiwerk op zich. De Pluktuin kreeg al een bijenhotel, er worden kruiden gekweekt en we hebben ook bomen, groente- en fruitbakken en zitbanken. Een muurschildering maakt het geheel af. We merken nu al dat mensen er 's avonds verzamelen om de planten water te geven, wat te wieden of samen een kopje thee te drinken." (EDT)