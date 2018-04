Buurt verzet zich tegen Plopsaqua BEWONERS ZEMSTBAAN WILLEN NIET DAT GROENE BUFFER VERDWIJNT WANNES VANSINA

21 april 2018

02u51 0 Mechelen Enkele bewoners van de Zemstbaan hebben een actiegroep opgericht om te protesteren tegen de komst van het Plopsaqua-waterpretpark achter Technopolis. Ze willen niet dat de groene buffer verdwijnt. Een maand geleden werd ook al een actiegroep opgericht voor het behoud van het huidige zwembad.

De actiegroep werd opgericht door een tiental buren. Ze ijvert voor het behoud van de groenzone aan de Zemstbaan en Zennebeemden en de leefbaarheid van de wijk. Zondag staat een eerste actie gepland en willen de leden enkele kritische vragen stellen tijdens een wijkbabbel die de Stadslijst dan organiseert voor hun wijk. Buurtbewoner Jan De Coster schreef ook al een opiniestuk dat onder meer door Leefmilieugroep Mechelen-Zuid werd gedeeld. Voor De Coster is het stukje groen dat grenst aan zijn tuin een "klein paradijs". "De buurtbewoners kennen het als een plek waar je slechts enkele meters moet in wandelen om plots geen enkel huis meer te zien staan tussen de bomen. Natuurlijk hoor je ook de snelweg nog, maar je staat ook tussen duizenden bosanemonen en ziet de sporen van reetjes. Naast een wandelplek is het ook een speelplek voor kinderen."





Verkeersdrukte

Het verdwijnen van het groen is een vrees, een toename van de verkeersdrukte een tweede. "Waterpretparken zorgen vaak voor verkeersinfarcten." Wat De Coster ook hoog zit, is dat de buurt niet door het stadsbestuur wordt geïnformeerd. "Het feit dat Studio 100-topman Hans Bourlon de schoonbroer is van Bart Somers, maakt de mensen nog zenuwachtiger." Sportschepen Walter Schroons (CD&V) wijst erop dat er nog geen beslissing is. "We verwachten een beslissing van de Vlaamse regering binnen de maand en het ziet er goed uit, maar formeel is deze er nog niet. Het is moeilijk communiceren over iets wat er mogelijk niet komt." Volgens hem gaat er volgens de plannen slechts een minimale hoeveelheid groen weg en zal er op de site voldoende parkeergelegenheid komen. Schroons benadrukt dat er geen sprake is van de geïnsinueerde belangenvermenging.





De oprichting van de nieuwe actiegroep komt er een maand nadat er ook een werd opgericht tegen de sluiting van Geerdegemvaart, het zwembad dat vervangen zou worden door het Plopsaqua. De leden willen dat het stedelijk zwembad blijft en zamelden al meer dan 2.000 handtekeningen in. Volgens Schroons omdat de mensen vaak niet het hele verhaal kennen. "Stel dat we ervoor opteren het zwembad te renoveren. Dan moet het twee jaar dicht zonder alternatief. Met de komst van Plopsaqua zouden we voor hetzelfde geld eenzelfde zwembad krijgen en veel meer."