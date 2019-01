Buurt protesteert tegen vergunning voor 21 antennes Wannes Vansina

18u09 0 Mechelen De Vlaamse overheid heeft een vergunning afgeleverd voor de plaatsing van 21 antennes op de Olivetenvest 39. De omwonenden zijn niet akkoord en willen een onafhankelijk advies van de Vlaamse bouwmeester.

De omwonenden dienden enkele maanden geleden bezwaar in tegen de aanvraag voor de plaatsing van antennes door Proximus en Telenet, het stadsbestuur verleende negatief advies. Dat hield de Vlaamse overheid niet tegen om toch een vergunning toe te kennen. “Olivetenvest 39 troont torenhoog uit boven Het Mechelse stadscentrum. Het is als gebouw zeer dominant aanwezig. Bovendien zijn er meerdere alternatieven die minder opzichtig zijn”, protesteren Johan Van Steelandt en Patrick Stevens. Buurtbewoners vragen dat de Vlaamse bouwmeester een onafhankelijk advies geeft in dit dossier waarbij het esthetische aspect van een historische binnenstad meegewogen wordt. “Beroepsprocedures zijn duur en zinloos als met het esthetische aspect geen rekening gehouden worden door de vergunningverlener”, aldus nog de bewoners. Het Mechelse stadsbestuur gaat wel in beroep. Schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld) zei eerder al dat ze de “visuele impact te groot vindt”.