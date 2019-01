Buschauffeurs lijnen 2 en 5 dreigen met acties Wannes Vansina

28 januari 2019

18u04 0 Mechelen Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-ACOD-ACLVB heeft een actie-aanzegging ingediend uit onvrede met de nieuwe dienstregelingen voor de lijnen 2 en 5 in Mechelen.

Sinds september rijden de bussen een nieuwe dienstregeling voor de lijnen 2 (Tivoli - Station – Vrijbroekpark) en 5 (Tivoli - Station – Geerdegemdries) voor de bediening van het nieuwe ziekenhuis. Volgens de vakbonden is er in het weekend een structureel rijtijdprobleem. “Volgens het ritschema van de chauffeurs zijn er 6 à 9 minuten buffertijd voorzien aan de eindhalten, maar omwille van de te krappe rijtijd en de verkeersdrukte, blijft van die buffertijden quasi niets over”, laat Jo Van der Herten, ACV-secretaris sector vervoer, weten.

De moeilijkheden werden volgens de syndicale organisaties al verschillende keren aangekaart, maar oplossingen kwamen er niet. “Onderliggend is er ongetwijfeld de budgettaire krapte in het exploitatiebudget dat De Lijn parten speelt in het vinden van een oplossing. Een chauffeur is echter geen machine die 8 uur continue blijft werken zonder enige onderbreking om nog maar te eten, toiletbezoek, een moment van rust. Chauffeurs zitten in de huidige regeling hun hele dienst achter het stuur. Dat is niet meer van deze tijd en je kan je vragen stellen bij de veiligheid.”

De actieaanzegging ging vandaag in en eindigt op 10 februari. Is er tegen dan geen oplossing, dan worden acties niet uitgesloten.