Buschauffeur betastte minderjarig meisje op weg naar school TVDZM

21 februari 2019

12u35 0 Mechelen Een 49-jarige buschauffeur uit Antwerpen stond vanochtend terecht voor het betasten van een zeventienjarig meisje uit Mechelen. Zij was met de bus op weg naar school. De veertiger ontkent, het parket eiste drie jaar effectief.

De politie werd ingelicht nadat de vader van het meisje naar de politie stapte. “Het meisje vertelde dat beklaagde naar haar toe stapte op de bus, haar schatje noemde en haar vervolgens ongewenst begon te strelen. Zo ging hij met zijn handen onder haar bloes en betastte hij vervolgens haar borsten”, zei openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. Een vriendin van het slachtoffer zag alles gebeuren en bevestigde het verhaal van de tiener. Een andere belangrijke getuige, de busbegeleider, merkte niets op. Volgens de aanklager was die net uitgestapt om een andere scholier op de bus te helpen: “Wat hem wel opviel was dat meneer achter het meisje vroeg toen ze een dag later niet op de bus zat.”

Volgens het parket waren de feiten voldoende bewezen. Hij vorderde een effectieve celstraf van drie jaar. De veertiger op zijn beurt ontkende alles met klem. Volgens hem is het verhaal verzonnen en werd hij valselijk beschuldigd. De man vroeg een leugentest maar die draaide niet uit in zijn voordeel. “Hij kwam er leugenachtig uit”, klonk het nog op zitting. Volgens zijn raadsman Cédric Monheim was dat het gevolg van de stressvolle situatie waarmee hij al 2,5 jaar mee te maken heeft. “Hij werkte op het moment van de feiten al bijna vier jaar voor de busmaatschappij. Er zijn nooit klachten geweest”, vertelde de strafpleiter nog op zitting. Meester Monheim ging voor de vrijspraak.

Een vonnis volgt op 21 maart 2019.