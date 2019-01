Burgemeester relativeert belastingverhoging: “Grote massa wint of verliest 10 euro” Wannes Vansina

29 januari 2019

16u40 0 Mechelen “De grote massa van de Mechelaars zal 10 euro winnen of verliezen.” Dat heeft burgemeester Bart Somers (Open Vld) dinsdag gezegd nadat zijn bestuursploeg de avond tevoren een belastingwijziging had gestemd in de gemeenteraad. De bedrijven zullen de verhoging zwaarder voelen, al komen er wel compenserende maatregelen.

Het schepencollege legde de gemeenteraad maandagavond onaangekondigd per amendement een verlaging van de Aanvullende Personenbelasting (APB) van 7,4 naar 6,8% voor én een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) van 938 naar 1.100 opcentiemen. Geraamde meeropbrengst: 3,184.992 euro.

De oppositie had dat gisterochtend duidelijk nog niet verteerd. “De stadslijst duwt deze belastingverhoging door de strot van de Mechelaar én van de gemeenteraad. Dat deze belastingverhoging zelfs niet op de agenda terug te vinden was, maar als een duiveltje uit een doosje opeens tijdens de raad werd toegevoegd, is ongezien”, zegt Stefaan Deleus (CD&V). “De blauw-groene as is duidelijke een belastingas”, concludeert Freya Perdaens (N-VA). “Meteen de eerste woordbreuk”, stelt Caroline Gennez (sp.a).

Somers zegt begrip te hebben voor de kritiek. “Ik begrijp dat gemeenteraadsleden zich hier ongelukkig bij voelen, ongeacht of ze van de meerderheid of de oppositie zijn. De globale impact van deze taxshift kan ook maar correct worden beoordeeld binnen het geheel van de begroting.” Deze wordt echter pas op 19 februari voorgesteld tijdens een verenigde raadscommissie, terwijl de stad wettelijk verplicht was de tarieven voor APB en OV voor het einde van januari goed te keuren.

Volgens de burgemeester werd de beslissing om de tarieven te wijzigen ook pas enkele uren voor de gemeenteraadszitting genomen tijdens het begrotingsconclaaf en waren daardoor de raadsleden niet ingelicht. Hij relativeert de impact op de gezinnen heel erg. “De APB zal voor een gemiddeld gezin dalen met 63 euro, de OV 75 euro stijgen. Het doorsnee gezin bestaat natuurlijk niet, maar de grote massa van de Mechelaars zal 10 euro winnen of verliezen.” “Vooral jonge gezinnen met nog geen eigen woning, winnen”, vult eerste schepen Patrick Princen (Groen) aan.

Volgens de stad zijn de extra inkomsten nodig om de investeringsdynamiek op gang te houden, maar ook om een inkomstenverlies ten gevolge van een belastingverlaging door de Vlaamse overheid te compenseren. “Door de vrijstelling van OV van materiaal en outillage daalden de belastingen die ondernemers aan de Vlaamse overheid moeten betalen. Wat ze daarop aan opcentiemen aan de stadskas betaalden, daalt van anderhalf miljoen euro in 2015 tot nul in 2020”, zegt Princen.

De belastingverhoging van 3,184.992 euro wordt grotendeels gedragen door de bedrijven, maar volgens Somers zitten er ook voor hen nog een aantal substantiële lastenverlagingen in de pijplijn. “We verminderen de belastingen op bedrijfsruimten voor al onze 9.000 ondernemingen met 20 euro. In het kader van onze duurzaamheidsdoelstellingen zullen we de belastingen op bedrijfsruimten gevoelig verminderen voor bedrijven en immobiliën die zuinig met ruimte omspringen.” Ook starters krijgen een belastingvermindering. Verder zal de OV worden verlaagd voor eigenaars die een woning verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor en voor woningen boven handelspaden. “Samen zijn de maatregelen goed voor enkele honderdduizenden euro’s. Met de wijzigingen van APB en OV zorgen ze voor evenwichtig beleid”, aldus Somers.

Uiteindelijk zullen het volgens de burgemeester vooral de grote vastgoed- en immobiliënbedrijven – de eigenaars van veel winkel- en bedrijfspanden – zijn, die de verhoging zullen voelen. “En daar heb ik niet zo’n groot probleem mee.”