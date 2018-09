Burgemeester: "Dorp heeft nu zijn eigen 'paleis'" 03 september 2018

02u33 0 Mechelen Groot feest in Hombeek: daar is gisteren het nieuwe dorpshart, inclusief uitbreiding en renovatie van het dorpshuis, ingehuldigd. Honderden bewoners namen een kijkje.

Na vier jaar is het 'centrum' voor Hombeek klaar. Naast een grote zaal voor 180 personen telt het dorpshuis ook multifunctionele zalen, die worden ingezet voor de dorpswerking, de heemkundekring Hoembeka, het pastoraal punt en als afhaal- en inleverpunt van de hoofdbib. "Ik heb al 18 jaar de eer om burgemeester van Mechelen te zijn. In die periode hebben we, in alle bescheidenheid, heel wat belangrijke projecten op stapel gezet. Een van de mooiste is hier in het dorpshart van Hombeek. Ik ben hier al met niet-Hombekenaars geweest en zij wisten me te zeggen dat het hier op een dorpje uit de Britse televisieserie 'Midsomer Murders' lijkt. Gelukkig gebeuren er hier géén moorden", glimlacht burgemeester Bart Somers (Open Vld). "We hebben hier meer dan 5 miljoen euro in geïnvesteerd, maar het was de moeite waard. Wat je hier ziet, is geen dorpshuis, maar een 'dorpspaleis'. Ik begrijp dat er sommige inwoners nostalgie zullen hebben naar de oude parochiezaal, want ze hebben daar feest gevierd of misschien zelfs hun vrouw of man ontmoet. Maar wat ze in de plaats krijgen, is wondermooi."





De heemkundekring heeft haar tijdschrift 't Ridderke gewijd aan de geschiedenis en realisatie van de dorpskern. 'De ontwikkeling van ons dorp' is bij Hoembeka te verkrijgen aan 10 euro. (AVH)