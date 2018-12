Burgemeester Bart Somers laat pas geopende cannabisshop in Mechelse binnenstad verzegelen Wannes Vansina

30 december 2018

13u10

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 49 Mechelen In de Bruul in Mechelen is deze week ‘Weedness’ opengegaan, een cannabisshop met wiet waar je niet stoned van wordt. “We verwachten politiecontrole, maar de agenten zullen zien dat alles in orde is”, zei zaakvoerder Yehudi Hellevoet gisteren. Het tegendeel bleek een dag later waar. De burgemeester liet de winkel verzegelen.

‘Weedness’ heeft nu al twee winkels in Luik en Brussel. Vooral in de hoofdstad schieten de cannabisshops als paddenstoelen uit de grond. Voor Mechelen is het nieuw. “We verkopen enkel CBD-cannabis, cannabis maar dan zonder de psychoactieve stof THC. Ik weet niet wanneer de olies zullen binnenkomen: dat is momenteel wat moeilijk met de wet”, zegt Hellevoet, die Weedness uitbaat met een vennoot. Volgens hem kopen vooral studenten en ouderen in zijn ‘bloemenwinkel’. “De eerste omdat ze houden van het product maar hun brein niet willen aantasten, de tweede voor het therapeutisch effect, al mogen we dat zo niet noemen. CBD-cannabis is relaxerend en werkt tegen de pijn.”

Grijze zone

De Europese regelgeving laat de verkoop van de bloemen van de genetisch gemanipuleerde cannabisplant toe, zolang ze minder dan 0,2% THC bevatten. In België zit CBD echter in een juridisch grijze zone. “Het is logisch dat de politie een controle zal uitvoeren en zal uittesten of we geen THC verkopen. Ze zullen zien dat we een goed product verkopen”, verzekerde de uitbater zaterdag. Zorgde hij er zo onbedoeld voor dat er snel controle zou volgen?

Preventief gesloten

Eerste schepen Marc Hendrickx (N-VA) deed gisteren in ieder geval al zijn beklag over de “would be coffeeshop”. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) greep ook effectief in en legde vandaag de bestuurlijke sluiting op.

“Na onderzoek door de politie hebben we beslist de zaak preventief te laten verzegelen omdat de uitbater niet over de nodige vergunningen beschikte”, klinkt het. “Ofwel verkoop je cannabis in de vorm van geneesmiddelen en heb je daar een vergunning voor, ofwel in de vorm van voedingsproducten en dan moet je een aanvraag doen bij de FOD Volksgezondheid in verband met de voedselveiligheid”, aldus Somers. “Omdat deze winkel niets kon voorleggen, hebben we hem preventief laten sluiten.”

Somers benadrukt dat het zijn taak is om de wetgeving te laten naleven. “Cannabis is een drug die ook voor medicinale doeleinden gebruikt kan worden. Daar is discussie over, maar het is mijn taak de geldende regels te laten naleven. Indien men er andere wenst, dan moet men die in het parlement maar laten stemmen.” Hij is niet de eerste die een CBD-winkel laat sluiten. In Kortrijk gebeurde dat eerder ook al.