Buren in de bres voor getroffen gezin BEWONERS ZIJN ALLES KWIJT NA VERWOESTENDE BRAND TIM VAN DER ZEYPEN

03u01 0 David Legreve Buren Jozef Boone en Vinciane Carpentiers. Mechelen Nadat een zware brand de woning van een Mechels-Congolees gezin in de Draaibankstraat heeft vernield, staat de hele buurt klaar om te helpen. "Van kledij tot keukenmateriaal. Alles is welkom", klinkt het. De brand beschadigde ook twee aanpalende woningen.

"Lang hebben we niet moeten twijfelen. De bereidwilligheid om hen te helpen groeide spontaan en meteen", vertellen overburen Jozef Boone (60) en Vinciane Carpentiers (60). Woensdagavond laat brak er plots brand uit in de woning. Het vuur verspreidde zich razendsnel en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. "Ik merkte het op door het lawaai op straat en toen ik uit het raam keek, sloegen de vlammen metershoog uit de woning", gaat het koppel verder. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De brandweer begon het vuur te blussen en kreeg het na een tijdje eindelijk onder controle. De ravage is groot. Gisteren kwamen de bewoners van de getroffen woning enkele spullen ophalen die nog te recupereren vielen maar veel was het niet. "De mensen zijn alles kwijt", zuchten buurtbewoners. "Het is zo erg. En net dit vlak voor de feestdagen."





David Legreve De getroffen woning (midden) in de Draaibankstraat. Ook de aanpalende woningen raakten beschadigd.

Collectebus

De buurt reageert geschrokken op het nieuws van de verwoestende brand. Volgens de buren woont het gezin er al zeker 25 jaar en zijn ze perfect geïntegreerd. De buurt wil nu zoveel mogelijk spulletjes inzamelen en met een collectebus rondgaan om geld bij elkaar te krijgen. "Ik stel mijn garage open. Die staat toch zo goed als leeg. Iedereen die iets kan missen, mag het hier op nummer 67 komen afgeven", gaat Jozef verder. "We hopen van alles een beetje te kunnen inzamelen. Het gezin ving ook regelmatig de kleinkinderen op. Ook het speelgoed voor hen zijn ze dus kwijt. Het zou leuk zijn moesten we dus ook wat speelgoed bij elkaar krijgen."





Bij de brand raakte niemand gewond. Op het moment dat het vuur uitbrak, waren maar twee personen aanwezig. Een iemand werd afgevoerd naar het ziekenhuis omdat de emoties te hoog opliepen. Ook in twee aanpalende woningen is er schade. "Bij ons is er veel rook- en waterschade", vertellen de buren. "Wij hebben door de hoge CO-waarde de nacht niet kunnen doorbrengen in onze woning. We konden bij de zus terecht." De man van het gezin was op het moment dat de brand uitbrak samen met de zoon naar een voetbalwedstrijd gaan kijken. Zijn vrouw was alleen thuis gebleven met de jongste zoon en dochter. "Ze kwamen bonken op de deur tot we opendeden", gaat de buurvrouw verder. "Toen ik de vlammen zag, ben ik de kinderen gaan halen en ben ermee naar buiten gelopen. De rook pakte toen al op onze adem."





Voorlopig zou het gezin van vier terecht kunnen bij hun dochter. Daar brachten ze na de brand ook meteen de nacht door.