Buitenkant Sint-Rombouts over twee jaar volledig gerestaureerd 23 maart 2018

02u52 0 Mechelen Vandaag vindt de eerste werfvergadering plaats voor de laatste fase van de buitenrestauratie van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Over twee jaar moet het project - dat in 1973 van start ging - klaar zijn.

De provincie Antwerpen investeert 1.846.000 euro. "Het gaat om fasen vijf en zes van de restauratie, die worden samengenomen. Concreet zullen de lage gevels van de kooromgang en een klein stukje dat aansluit op het Sint-Romboutskerkhof worden aangepakt alsook een aantal glasramen", zegt gedeputeerde Luk Lemmens. De restauratie van de kathedraal is zowat het levenswerk van de Mechelse architect Jos Roosemont (78), die er al sinds 1973 - toen de aanpak van de toren (sinds 1963) - bij betrokken is. "Er is heel veel werk aan het laatste deel van het koor en de kranskapellen. De natuursteen is heel vuil, of hij ook slecht is, zullen we pas weten na reiniging. In principe zullen we zoveel mogelijk oude steen behouden. Ook de omheining, die op veel plaatsen weg is, zullen we in zijn oorspronkelijke staat herstellen." Ook de glasramen worden aangepakt. "Voor de vijf geschilderde glas-in-loodramen van het koor alsook voor een aantal andere in de kathedraal komt voorzetbeglazing. Deze beschermt de ramen tegen degradatie en gaan warmteverlies van de kathedraal tegen", legt de architect uit. De restauratie van de kathedraal startte in 1981. De vorige restauratiefase werd ruim een jaar geleden afgerond. (WVK)