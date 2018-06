Buitenboordmotor gestolen bij MVK 07 juni 2018

02u42 1 Mechelen Dieven zijn ervandoor gegaan met een buitboordmotor van de Mechelse Waterski Klub (MWK). De diefstal werd maandag vastgesteld.

"Om onze terreinen op te geraken, werd eerst een draad in de omheining geknipt", vertelt Sasha Hes van MWK. "Vervolgens werden vijf kastjes van onze leden open geforceerd en doorzocht." Uit de kastjes werd voornamelijk drank gestolen, wat verderop werd de moto op een bootje losgevezen. "Het is een motor van een bootje waarmee we herstellingen uitvoeren aan de installaties op de vijver", klinkt het nog. "De dieven bleken voorbereid te zijn, want zo'n motor pak je niet zo maar op."





Het is niet de eerste keer dat MWK inbrekers over de vloer kreeg. Bovendien werd de motor van het bootje al vaker geviseerd. De club moest het al enkele keren vervangen na een diefstal. De club investeert heel wat in de beveiliging van hun terreinen. Een tijd geleden werden vijf motoren gestolen van speedbootjes op de domeinen van WVD-Mechelen in Hombeek. Of er een link is tussen beide diefstallen, is nog niet gekend. (TVDZM)