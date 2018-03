Bruul mooiste winkelstraat van België STAD WINT PRIJS PUBLIEKE RUIMTE VOOR HERINRICHTING BOULEVARD WANNES VANSINA

14 maart 2018

02u27 0 Mechelen "De Bruul is de mooiste winkelstraat van het land." Dat concludeert Mechels burgemeester Bart Somers nadat hij dinsdag de Prijs Publieke Ruimte 2018 in ontvangst mocht nemen voor de herinrichting van de winkelboulevard.

De Prijs Publieke Ruimte wordt sinds 2008 uitgereikt door Infopunt Publieke Ruimte, het kenniscentrum van de Voetgangersbeweging dat ijvert voor meer kwaliteit in de openbare ruimte. Met de prijs beloont de organisatie goed opdrachtgeverschap en pleit ze voor aangename, veilige en duurzame publieke ruimten op mensenmaat. Zoals de Bruul dus. Nochtans is het opnieuw vormgeven van winkelstraten volgens juryvoorzitter Jan Vilian geen gemakkelijke opgave. "Vandaag zien we dat niet langer het aantal parkeerplaatsen centraal staat, maar wel de ruimte voor de voetgangers."





"Veel toegankelijker"

De Bruul werd twee jaar geleden volledig vernieuwd van de Vijfhoek tot de Grote Markt. De Vijfhoek werd in plaats van een parkeer- een horecaplan, op de Botermarkt kwamen fonteintjes en een vliet. "Het kon niet beter gedaan zijn", zegt Birgitte van de Graaff van Gentry. "De straat is veel toegankelijker geworden, onder meer voor rolstoelgebruikers en dames op hakken. Daarnaast kwamen er meer rustpunten en de fonteintjes op de Botermarkt zijn superleuk. Je ziet dat de mensen ervan genieten."





De initiële kritiek dat de stenen moeilijk proper te houden zijn, is van de baan. "Het is supernetjes." Volgens haar is de straat ook beter af zonder bussen. Ook haar collega-winkelier Leo Lenaerts vindt de prijs meer dan terecht. "Dit is de winkelwandelstraat opnieuw uitgevonden", zegt hij. "En het marcheert. De reacties van de mensen zijn bijna allemaal unaniem positief. De fietsers reclameren wel eens dat ze moeilijk door het volk geraken, maar dat is een goed teken." Het is dan ook zijn aanvoelen dat er meer passanten zijn. Die indruk hebben ze op de Botermarkt niet. Het plein lag bijzonder lang opengebroken en dat blijken nog niet alle handelaars verteerd te hebben. "Twee jaar heb ik geen loon gehad en nu is het aantal klanten niet gestegen", zegt een caféuitbater die liever anoniem blijft. Mieke Flerackers, verantwoordelijke van Blokker, is positiever, al telt ook zij niet meer passanten. "De prijs is terecht, want de Botermarkt is veel mooier geworden. De mooiste winkelstraat zou ik niet zeggen, maar Mechelen doet zijn best. Wel ondervind ik dat zware dingen in de winkel blijven staan omdat klanten deze niet meer met de wagen kunnen komen halen."





Voorbeeld

Mechelen werd eerder al genomineerd voor de Prijs voor de Korenmarkt, de Katelijnestraat en de Rik Wouterstuin. "Mechelen heeft een systematische en consequente aanpak gevonden voor zijn openbare ruimte die de rust, sereniteit en samenhang in de stad bevordert. De totaalaanpak is een voorbeeld voor andere steden", aldus nog Vilain. De prijs levert de stad naast erkenning ook een betontegel op die in het straatbeeld kan worden geïntegreerd.