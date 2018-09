Brusselsesteenweg zit in de put WERKEN OM RIOOL TE INSPECTEREN SLEPEN AL 9 MAANDEN AAN WANNES VANSINA

05 september 2018

02u33 0 Mechelen De bewoners en gebruikers van het doodlopend stukje Brusselsesteenweg vallen letterlijk en figuurlijk over putten die daar al voor Sinterklaas werden gegraven. Bedoeling was de riolering aan te pakken, maar ten gronde is er in die negen maanden nog niks gebeurd. De bevoegde schepen slaat mea culpa.

Op het stuk Brusselsesteenweg tussen de Europalaan en de N1 (ook Brusselsesteenweg) onderbreken momenteel vier werfjes het voet- en fietspad. Vervelend en onveilig voor wandelaars en fietsers en miserie voor mensen die niet goed te been zijn zoals Jacline Dewandel. We ontmoeten haar wanneer ze met haar krukken langs een werfhek schuifelt. "Het is dit niet alleen. Ik kreeg ook al vuil water in mijn bad en ben niet de enige", vertelt ze. Volgens Jacline ligt de situatie er nu zo al anderhalf jaar bij. Ze overdrijft, maar het duurt effectief wel veel te lang. De eerste putten werden gegraven begin december vorig jaar.





"Vervelend, vooral voor fietsers die dan op de rijweg moeten. Maar zelf heb ik er niet veel last van. Mijn put ligt niet voor de oprit", zegt Karel Conrath. Bij Hilde De Leersnijder is dat deels wél het geval. Ze blijkt goed op de hoogte. "De aannemer die werd aangesteld om de riolering te inspecteren, stond voor een probleem: er waren geen putdeksels. Hij is dan beginnen graven en dwars door de buizen gegaan. Toen bleek dat deze vol gruis zaten. Dat werd vervolgens verwijderd waarop bleek dat er ook boomwortels in de buizen zaten. Die werden dan weggefreesd." Maar tussen elke stap zat telkens een zee van tijd. Soms werden putten ook dichtgegooid en twee weken later weer geopend. "We hebben de situatie al meermaals gemeld bij de stad, maar eigenlijk worden we met een kluitje in het riet gestuurd", protesteert ze.





Excuses van schepen

Schepen van Openbare Werken Bart De Nijn geeft toe dat er van alles is misgelopen. "Dit is pijnlijk ja. De aannemer is niet rap genoeg aan het werk gegaan, maar voor de mensen is het de verantwoordelijkheid van de stad natuurlijk. Ik heb net een brief met excuses gestuurd naar de bewoners." Volgens de schepen werden de bewoners lang in het ongewisse gelaten "omdat er geen echte planning was". "De putten zijn origineel gemaakt om de riolering te inspecteren en de toestand in kaart te brengen. Het bleek echter vrij snel dat de riolering volgroeid was en in slechte staat. Het duurde een tijd voor we er echt zicht op kregen."





Deze maand komt er toch schot in de zaak en wordt dan toch gestart met herstellingswerken. "Eind volgende week wordt de riolering opgemeten en kan men verder om een kous te bestellen en het riool te vernieuwen. Wanneer de opmeting klaar is, kunnen er al enkele putten toe. Enkele putten blijven, weliswaar goed afgeschermd, om de nieuwe kous te steken. Dit laatste werk zou volgens planning in de maand oktober gebeuren", aldus de schepen.