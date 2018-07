Brug over Liersesteenweg krijgt betonnen dakplaat 14 juli 2018

02u45 0 Mechelen De heraanleg van het kruispunt van R6 en Liersesteenweg heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Vrijdag werd de dakplaat gegoten, goed voor 800 kubieke meter beton. Begin september mag het verkeer er weer over.

De aannemers waren gisteren de hele dag in de weer met het storten van de massa beton, qua hoeveelheid vergelijkbaar met een groot zwembad.





"De komende weken gaan we verder met het maken van de hellingen en het vervolledigen van de brug. Begin september moet de brug klaar zijn en stellen we deze open voor het verkeer van de R6", zegt Jef Schoenmaekers, communicatieverantwoordelijke van Wegen en Verkeer Antwerpen (AWV).





Verkeer onder de brug zal pas eind september of begin oktober mogelijk zijn. "De wegenis moet daar dan nog worden aangelegd en de verkeerslichten geplaatst", verklaart hij. Het ziet er dus naar uit dat de vooropgestelde timing - klaar zijn tegen de opening van het nieuwe Sint-Maartenziekenhuis (15 oktober) - gehaald zal worden, al is het dan nipt. "We voeren constant aanpassingen en versnellingsmaatregelen door om de werkzaamheden op schema te houden", aldus de woordvoerder. Vandaar dat ook tijdens het bouwverlof wordt doorgewerkt. De bouw van een gelijkaardige brug over de Antwerpsesteenweg volgt niet aansluitend. AWV wil in het najaar structureel onderhoud uitvoeren op de R6 tussen Lierse- en Antwerpsesteenweg en geluidsschermen plaatsen tussen de R6 en de wijk Ekelenhoek (Sint-Katelijne-Waver). De bouw van de fly-over op het 'kruispunt Pauwels' zou dan in het voorjaar van start gaan. Een datum is er nog niet. (WVK)