Brouwerij in Monopoly 06 juli 2018

De Mechelaar koos Brouwerij Het Anker als een plaats in de Mechelse versie van Monopoly. Meer dan 2.000 Maneblussers brachten hun stem uit. Andere opties waren het Speelgoedmuseum, Planckendael, Technopolis, Kazerne Dossin, De Garage en de Nekker. Het Mechelse Monopolyspel is vanaf eind november verkrijgbaar en kost 50 euro. "Van het spel worden slechts 2.000 exemplaren gemaakt, dus snel zijn is de boodschap. Wil je echt zeker zijn van je bordspel, kom dan naar UiT zonder uitlaat op 16 september. Op die dag plannen we een eerste reservatiemoment", zegt burgemeester Somers. (AVH)