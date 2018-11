Brouwerij Het Anker lanceert webshop zonder bier Wannes Vansina

23 november 2018

De Mechelse brouwerij Het Anker heeft donderdag een eigen webshop gelanceerd voor de populaire biermerken Gouden Carolus en Maneblusser. Bier of whisky vind je er vreemd genoeg niet, wel een 40-tal andere artikelen zoals glazen, openers en zelfs Gouden Carolus wieleroutfits. “Wij krijgen al jarenlang vragen van liefhebbers wereldwijd om allerlei producten op te sturen.”, zegt Zjef De Loose, marketing verantwoordelijke bij Het Anker. “Met deze webshop hebben we nu een gepast antwoord klaar, net op tijd voor de feestdagen.” Volgens de woordvoerder is het nog maar een begin. “We bekijken ook de mogelijkheden om glazen en geschenkartikelen te personaliseren. Daarnaast zitten we nog samen met de ECOkoeriers om de bestellingen in Mechelen binnenkort met de fiets aan huis te kunnen leveren.” De dranken van de brouwerij blijven gewoon te koop in de horeca of winkel. “Wij geloven dat bier en whisky mensen kunnen samenbrengen.” Voor de webshop werkt Het Anker samen met ShopWeDo in Mechelen-Zuid.

