Brouwerij-eigenaar schrijft manifest van fairisme. “Gaan we tegen de muur blijven lopen?” Wannes Vansina

26 maart 2019

12u24 0 Mechelen Eigenaar van de Mechelse brouwerij Het Anker en gemeenteraadslid Charles Leclef stelt vandaag ‘Fairisme’ voor, een manifest voor zijn gelijknamig samenlevingsmodel. Hij ziet het als een alternatief voor het huidig neo-liberaal model. “Gaan we tegen de muur blijven lopen?”

Leclef gaf eind oktober een eerst aanzet van het fairisme door middel van een aantal infoavonden en de lancering van een website. Nu is er ook een boek. Het moet het debat op gang brengen. Volgens de auteur is het fairisme een manier om weer tot een consensus te komen, in contrast met de huidige tegenstellingen tussen de ideologieën. “De -ismes van de afgelopen jaren hebben gefaald. We gaan die oude recepten toch niet blijven herkauwen?”

Het fairisme wil een einde maken aan de toenemende ongelijkheid en onvrijheid door de komen tot een concensus over wat fair is. “Deze worden voor een groot deel in de hand gewerkt door de onbegrensde toename van persoonlijke vermogens. Een belangrijke voorwaarde van het fairisme en de invoering van een begrenzing en het aanpakken van de hebzucht.” Tegelijk moet er ook een ondergrens komen.

Leclef en medewerkster Kim Bertoe richtten een vzw op met als doel een burgerbeweging te starten met een politiek en maatschappelijk draagvlak. Het moet verenigingen en personen samenbrengen rond een eerlijke visie, lokaal, regionaal en internationaal.

Leclef beseft dat zijn fairisme tijd nodig heeft. “We gaan de implementatie waarschijnlijk niet meer meemaken, maar het zou leuk zijn mocht men over 150 jaar stellen dat het fairisme in Mechelen werd geboren. Het kan niet zijn dat we de met de recepten van vandaag tegen de muur gaan blijven lopen.”

Fairisme – een eerlijke vorm van samenleven is verkrijgbaar bij de Mechelse boekhandels en kan besteld worden bij Standaard Boekhandel en via www.fairisme.com. Het boekje van 93 blz. kost 12,50 euro. Eind april verschijnt het ook in het Frans en het Engels.