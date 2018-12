Bromfietser pleegt vluchtmisdrijf TVDZM

04 december 2018

Een voetganger is in de Boerenkrijgstraat aangereden door een bromfietser. Deze reed na het ongeval gewoon verder. “Zonder zich eerst te bekommeren over het slachtoffer”, vertelt de politiezone Mechelen-Willebroek. Het slachttoffer, een veertigjarige man, liep bij het ongeval lichte verwondingen op. “De bromfietser zal worden opgespoord”, besluit de politie.