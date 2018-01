Bromfietser met 2,4 promille uit verkeer gehaald 31 januari 2018

De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend een stomdronken bromfietser uit het verkeer gehaald. "De man had 2,4 promille in zijn bloed", meldt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Dat komt ongeveer overeen met een tiental glazen alcohol. "Hij had zelfs de kracht niet meer om op zijn benen staan." De man werd opgemerkt door een politiepatrouille die zag hoe de bromfietser aan het spookrijden was op de Antwerpsesteenweg. De bromfietser had geen rijbewijs, zijn bromfiets werd daarom ook aan de kant gezet met een wielklem. De patrouilleploeg werkte dit weekend in het kader van de BOB-wintercampagne. Dit weekend werden er tijdens verschillende alcoholcontroles 1.102 ademtesten uitgevoerd. Tien personen mochten hun rijbewijs meteen inleveren voor vijftien dagen. Verder trok de politie ook nog achttien rijbewijzen in voor drie uur en moesten twintig autobestuurders hun auto voor zes uur aan de kant laten staan. Een van hen was de vriendin van een twintigjarige vrouw die kort daarvoor haar rijbewijs moest inleveren voor vijftien dagen. De twintiger had 1,9 promille in haar bloed. (TVDZM)