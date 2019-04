Bromfietser (19) gewond bij aanrijding TVDZM

01 april 2019

Bij een verkeersongeval in de Nekkerspoelstraat is een bromfietser gewond geraakt. Het gaat om een negentienjarige. Hij liep lichte verwondingen op en moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Bij het ongeval was er ook nog een personenwagen betrokken.