Bromfietsen gestolen 02u38 0

Dieven zijn er zondag vandoor gegaan met een bromfiets. Deze stond op de oprit van een woning langs de Muizensteenweg in Bonheiden. Ook in de Mahatma Gandhistraat in Mechelen is een bromfiets uit een bergruimte van een appartementsgebouw gestolen. Deze was volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek niet afgesloten. (TVDZM)