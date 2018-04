Broers veroordeeld voor drugsfeiten 24 april 2018

02u51 0

De correctionele rechtbank in Mechelen heeft gisteren twee broers veroordeeld voor drugsfeiten. Een van hen had nochtans zijn betrokkenheid ontkend, maar de rechter achtte deze toch bewezen. Beiden werden veroordeeld tot 12 maanden cel en een geldboete van 6.000 euro. De opsluiting en 4.800 euro boete worden evenwel pas effectief als ze zich niet aan hun voorwaarden houden. "Het is de bedoeling dat jullie gaan werken in plaats van in auto's rond te rijden en niks te doen", aldus de rechter tot de beklaagden. (WVK)