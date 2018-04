Briljanten koppel in de bloemetjes gezet 27 april 2018

Schepen Marc Hendrickx heeft in naam van het stadsbestuur de Mechelse huwelijksjubilarissen van de maand april in de bloemetjes gezet. Onder hen een koppel dat een briljanten huwelijksverjaardag mocht vieren: het koppel De Haeck-Marivoet. Zij stapten 65 jaar geleden in Rumst in het huwelijksbootje. Twee echtparen klonken in april op een diamanten jubileum: De Raeymaeker-Moons en Masselus-Poulin. Ze huwden in 1958, respectievelijk in Rumst en Muizen.





(WVK)