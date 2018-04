Breuk in waterleiding zorgt voor grondverzakking 30 april 2018

02u37 0

In de Nekkerspoelstraat in Mechelen is zondagochtend een grondverzakking ontstaan. Het was een gevolg van een lek in de ondergrondse waterleiding. "Er werd een tijdelijke signalisatie aangebracht voor de weggebruikers en Pidpa werd ter hulp gevraagd", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Ook de brandweer moest ingrijpen. Er moest water op het wegdek worden weggepompt. De arbeiders van Pidpa stabiliseerden de grond zodat deze niet dieper kon wegzakken. Hoe het lek kon ontstaan, wordt nu verder onderzocht. De herstelling van de waterleiding is voor de komende dagen. Buurtbewoners kwamen niet zonder water te zitten. Voor voetgangers en fietsers is er een versmalling aangebracht ter hoogte van de Weidestraat. Die blijft wel tot het einde van de herstellingen afgesloten voor het verkeer. (TVDZM)