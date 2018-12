Breekjaar helpt jongeren keuzes te maken Wannes Vansina

27 december 2018

11u25 0

Een constructief en avontuurlijk tussenjaar voor jongeren die kampen met faalangst, prestatiedruk en keuzestress. Dat is wat de Mechelse Elise Leclef met Breekjaar vanaf februari wil bieden. Vlaamse subsidies moeten dat ook voor elke jongere mogelijk maken.

Het Nederlandse concept Breekjaar wil er zijn voor alle jongeren die niet weten wat ze willen. “Breekjaar is een avontuurlijk tussenjaar waarin je de tijd en ruimte krijgt om te ontdekken wie je bent. Want pas als je weet wie je bent, kan je weten wat je wilt”, zegt Elise Leclef. Breekjaar organiseert programma’s van vijf tot tien maanden waarin deelnemers vooral mogen ervaren, voelen, durven, proeven, ontdekken en doen. Onder meer de organisatie van een festival staat op het programma. “Ze worden begeleid door professionele trainers en beleven dit traject samen met leeftijdsgenoten die in dezelfde situatie vertoeven. Samen gaan ze op zoek naar hun talenten en ontdekken ze hoe ze die kunnen inzetten in de maatschappij. Aan het einde van deze ontdekkingsreis zijn ze klaar om, met hernieuwd zelfvertrouwen en kracht, de volgende stap in hun leven te zetten”, maakt ze zich sterk. Goedkoop is het niet. “Een halfjaarprogramma kost 3.650 euro. Als je de helft van de tijd gaat werken, is dat ongeveer betaalbaar. Gelukkig gelooft de Vlaamse Overheid ook in Breekjaar en heeft ze middelen ter beschikking gesteld om ons te steunen. Zo kunnen we nu ook gedeeltelijke of zelfs volledige wildcards geven aan jongeren die het financieel wat minder breed hebben”, legt Leclef uit. Het eerste programma start in februari. Om te laten proeven van wat het is, organiseert Breekjaar gratis ‘breekochtenden’.

https://breekjaar.be/