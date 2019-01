Brasserie Het Anker schenkt gratis kraantjeswater Wannes Vansina

11 januari 2019

08u13 0

De Mechelse brouwerij Het Anker biedt vanaf eind januari gratis kraantjeswater aan in de eigen brasserie. Bezoekers die komen genieten van de Belgische bierkeuken, zullen steeds een gratis waterkan en glazen op tafel aangeboden krijgen. “We weten dat klanten het appreciëren om onze speciaalbieren en whisky te proeven in combinatie met een glas water en wensen dit dan ook als verwelkoming aan te bieden. Op die manier kunnen onze klanten ook hun initiële dorst na een rondleiding door de brouwerij of een stadswandeling lessen met water”, zegt Karen Hallemans, horeca manager bij Het Anker. Naast het gratis kraantjeswater zullen klanten ook kunnen blijven kiezen voor flessenwater.