Brassband Hombeek concerteert met slagwerker van wereldklasse Wannes Vansina

23 januari 2019

16u58 0

Brassband Hombeek speelt op zaterdag 26 januari een concert in de Stadsschouwburg van Mechelen in goed gezelschap. Het orkest speelt samen met Gaetan La Mela, een Belgische slagwerker van wereldklasse. Dirigent Stan Nieuwenhuis stelde een zeer divers programma samen dat bol staat van de nieuwe werken en arrangementen en zelfs een wereldpremière, maar ook traditionele brassbandmuziek, mars en koraal zullen niet ontbreken. Tickets kosten 13 euro in voorverkoop en 16 aan de kassa (kinderen jonger dan 12 mogen gratis binnen). Meer info: www.brassbandhombeek.be.