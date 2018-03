Brandweer moet pompen op Eandis-site 05 maart 2018

De Mechelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is dit weekend moeten uitrukken naar de Eandis-site langs de Elektriciteitsstraat in Mechelen-Noord. Een kelder was er onder water gelopen als gevolg van een gesprongen waterleiding. De brandweer kreeg het euvel snel opgelost en pompte het water weg. Volgens drinkwatermaatschappij Pidpa moesten zij zelf niet ingrijpen. Het zou naar verluidt om een binneninstallatie gaan van Eandis. (TVDZM)