Brandweer doopt nieuwe kazerne OOK UITVOERINGSDIENSTEN IN NIEUWBOUW AAN NEKKERHAL WANNES VANSINA

Onder meer schepen Chris Backx, burgemeester Bart Somers, schepen Walter Schroons, brandweercommandant Philippe Maudens, de Katelijnse burgemeester Kristof Sels en de Berlaarse burgemeester Walter Horemans volgen de doop van de werf. Mechelen Het is nu nog een grote werf met een betonnen vloerplaat, maar de Mechelse post van brandweerzone Rivierenland heeft de nieuwe kazerne nabij de Nekkerhal gisteren al gedoopt. In augustus volgend jaar nemen de 130 brandweerlui er hun intrek, samen met de 180 medewerkers van de stedelijke uitvoeringsdiensten. De prijs: 28,9 miljoen euro.

De bouw van het bijna 21.000 vierkante meter grote complex nabij de Nekkerhal, op de plek waar tot eind 2016 vluchtelingen zijn opgevangen, ging in oktober van start. Intussen is de eerste vloerplaat een feit en mocht burgemeester Bart Somers (Open Vld) gisteren de eerste steen leggen. "Dit wordt een van onze belangrijkste stadsgebouwen. Het zal iconisch zijn, aan een entree naar de stad."





Ook een aantal collega-burgemeesters uit de regio woonde de plechtigheid bij. De nieuwe brandweerkazerne zal ook het hoofdkantoor zijn van de hele brandweerzone Rivierenland.





Brandweercommandant Philippe Maudens slaakte een zucht van opluchting. "Ik kan maar een ding zeggen: eindelijk. De huidige post (aan de Dageraadstraat, red.) voldoet niet meer aan de normen. Het gebouw ligt niet alleen in woongebied, het is totaal opgeleefd." Bovendien kunnen de nieuwste brandweerwagens er niet binnen.





De nieuwe brandweerkazerne is voorlopig nog een werf met een betonnen vloerplaat.

Ideale locatie

De nieuwe kazerne, met onder meer een stelplaats, seinkamer, wasplaats, slaapvertrekken en ontspanningsruimte, betekent niet alleen een infrastructurele verbetering. "Uit een risicoanalyse uit 2011 is gebleken dat dit de ideale locatie is voor onze post om de risico's van de stad te dekken. Ook de aanrijtijden naar Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver verbeteren.





Nog meer nieuwbouw

De nieuwbouw in Mechelen is bovendien de eerste van een reeks nieuwe posten in de zone. Er komen er ook in Heist-op-den-Berg, Tisselt, Niel en nog een brandweerpost in de Rupelstreek." Die tweede post komt nabij het ziekenhuis Heilige Familie in Reet. De kazerne in Boom gaat dicht. Op termijn komt in de nieuwbouw ook de administratie van de brandweerzone.





Niet alleen de brandweer gaat er met rasse schreden op vooruit, dat is ook het geval voor de uitvoeringsdiensten, die de tweede vleugel krijgen. Ook hun stek in de Grote Nieuwedijkstraat is een omgebouwde meubelfabriek. "De verhuis biedt niks dan voordelen. Niet alleen zitten we dichter bij het stadscentrum, dit gebouw wordt veel efficiënter. De garage en de vergaderzalen delen we met de brandweer", zegt het hoofd van de uitvoeringsdiensten, Patrick Zeeuws. De uitvoeringsdiensten staan onder meer in voor het proper houden van straten en pleinen.





Het hele complex wordt gebouwd volgens een zogenaamde DBFM-formule. Dat betekent dat bouwbedrijf Van Roey niet alleen instaat voor de bouw, maar ook voor de financiering en het onderhoud gedurende 25 jaar. In ruil betalen de stad en de hulpverleningszone Rivierenland jaarlijks een vergoeding van net geen 2,5 miljoen voor het bijna energieneutrale gebouw. Voor de bouw werkt Van Roey samen met het Mechelse bedrijf Willemen en het Brusselse Democo.





Woningen en parkje

Op de plaats van de oude Mechelse kazerne komen een woonproject en een parkje. De oude stadsmagazijnen maken wellicht ook plaats voor nieuwe woningen.