Brandje in keuken TVDZM

25 januari 2019

13u25 0

De brandweerzone Rivierenland is moeten uitrukken naar de Olmlei. Daar was er een brandje uitgebroken in de keuken van een woning. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Bij de brand raakte niemand gewond. Het gezin, bestaande uit twee ouders en hun twee kinderen, mocht in de woning blijven. Deze werd niet onbewoonbaar verklaard. Er moest wel geventileerd worden.