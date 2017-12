Brandblusser in kelder leeggespoten 02u33 0

De brandweer is dinsdagavond uitgerukt naar Vennekant. Er kwam een melding binnen van een brand, maar er is geen vuurhaard aangetroffen. Het brandalarm in de kelder van een flatgebouw was in werking getreden. Iemand heeft in de kelder een brandblusser leeggespoten. Mogelijk heeft het schuim het brandalarm in werking gesteld. De politie is een onderzoek opgestart. (TVDZM)