Brand aan fornuis 31 mei 2018

In de Mahatma Gandhistraat is gisteren brand ontstaan aan het gasfornuis van een flat. De brandweerzone Rivierenland kwam massaal ter plaatse. Echt ingrijpen moest de brandweer niet doen: de brand was snel onder controle. Vermoedelijk brandde een van de kabels door. De schade bleef beperkt.





(TVDZM)