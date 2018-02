Boze bedienden Axalta staken uit onvrede over ontslagvergoeding 09 februari 2018

02u53 0 Mechelen Bedienden en kaderleden van Axalta Coating Systems in Mechelen hebben donderdagvoormiddag actie gevoerd aan de bedrijfspoort. Zij zijn boos omdat de onderhandelingen over de verlenging van het sociaal vangnet zijn afgesprongen.

ACV/BIE en ABVV/BBTK voerden op 24 maart vorig jaar ook al eens actie naar aanleiding van de eerste ontslaggolf in de Service-afdelingen. Bovendien verhuist een deel van de activiteiten naar de Spaanse autonome regio Asturië. "Na de actie zijn de toen aangekondigde volgende ontslaggolven geannuleerd en is voor de getroffen bedienden en kaderleden een sociaal plan overeengekomen, met dezelfde ontslag-voorwaarden als voor de R&D-collega's. Dit plan werd tot eind 2017 veralgemeend naar alle bedienden en kaderleden, zodat er een waardig sociaal vangnet was voor slachtoffers van toekomstige 'ontslag-oefeningen'. Tijdens de recente CAO-onderhandelingen is op de vraag om dit vangnet ook voor 2018 te verlengen, heeft de directie een positief engagement gegeve. Maar die belofte komt Axalta nu niet meer na", zeggen secretarissen Caroline Segers (ACV/ BIE) en Diane Minten (ABVV/BBTK).





Sociale vrede

Axalta betreurt de actie. "Zodra de sociale vrede terugkeert, zijn wij bereid overder in overleg te gaan met de afgevaardigden van de werknemers en vakbonden", reageert Linda Van Calster. Volgens haar wil het bedrijf wel degelijk ingaan op de vraag van de werknemers en een akkoord sluiten dat hen een vangnet biedt in het geval er nog ontslagen volgen wegens economische redenen. "We zijn bereid om de voorwaarden van de CAO in een overeenkomst af te sluiten. In ruil vragen wij maximale garanties op sociale vrede", vervolgt Van Calster.





Afdwingbaar

Het bedrijf wil dat in een onderlinge overeenkomst afspreken, maar daar knelt het schoentje volgens de vakbonden. "Het engagement is heel mooi, maar in het geval de directie haar woord niet nakomt, hebben we voor de rechtbank niets. We hebben alternatieven voorgesteld, door het bijvoorbeeld op te nemen als addendum bij het arbeidsreglement, maar de directie wil de overeenkomst niet afdwingbaar maken."





De Mechelse site van Axalta is in 2012-2013 afgesplitst van Dupont de Nemours. "Toen waren er 560 werknemers in dienst, nu nog 400. Er wordt niet echt geïnvesteerd in de fabriek en er zijn geruchten over nieuwe afvloeiingen", vervogt Minten. (WVK)